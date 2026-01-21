Prisión preventiva para una activista de Uganda acusada de divulgar datos de votantes

"Las presentaciones han sido hechas por la defensa para la concesión de la fianza, así como la objeción por parte de la fiscalía. El tribunal se referirá a las mismas y determinará si los argumentos constituyen una base para la concesión de la fianza o no", declaró la jueza Winnie Nankya Jatiko al posponer la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Buganda Road en Kampala, la capital ugandesa.

Uno de los abogados de Bireete, Jude Byamukama, argumentó que la solicitud de la libertad bajo fianza se basó en la presunción de inocencia establecida en la Constitución del país y en razones médicas, así como en la posibilidad de que sus “fiadores” se hagan cargo de las garantías económicas del proceso.

Sin embargo, la fiscal Joan Keko afirmó que los motivos médicos no cumplían con el umbral legal para la liberación, a menos que se demostrara que el Servicio Penitenciario de Uganda no pudiese manejar la condición de la acusada.

“No es concluyente que ser director ejecutivo implique la capacidad de cumplir con las obligaciones monetarias en caso de fianza”, agregó Keko en referencia al cargo que ostenta Bireete en el Centro para la Gobernanza Constitucional (CCG), una ONG de vigilancia constitucional con sede en Kampala.

La activista, en custodia desde el 30 de diciembre pasado, enfrenta cargos por “obtener o divulgar datos de votantes pertenecientes a la Comisión Electoral”, un delito que ella ha negado desde su detención.

El CCG consideró que la detención de Bireete busca "silenciar una de las voces más prominentes que exigen rendición de cuentas al Gobierno y constitucionalismo", así como "intimidar" a los activistas que piden transparencia en el proceso electoral.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, fue reelegido en los comicios del pasado día 15 por séptima vez consecutiva con el 71,65 % de los votos, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y ONGs africanas de derechos humanos.

Museveni, de 81 años, es el cuarto líder que más años lleva en el poder en África, y pudo postulase a la votación tras modificarse la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato.

Su principal rival, el cantante Robert Kygulanyi, más conocido como Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, aunque rechazó estos resultados y denunció un “fraude masivo”.

Bobi Wine huyó la pasada semana tras una redada policial en su casa después de las elecciones, y se encuentra en paradero desconocido.