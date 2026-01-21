Putin recibirá el jueves al presidente palestino, Mahmud Abás

"Está previsto debatir la situación actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales en los ámbitos de comercio, economía, cultura y el ámbito humanitario, así como la situación en Oriente Medio, con especial atención a la Franja de Gaza", indica el comunicado del Kremlin citado por TASS.

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció la llegada del líder palestino.

"Abás estará en Moscú en visita de trabajo y las conversaciones ruso-palestinas tendrán lugar mañana", afirmó.

Putin siempre ha apoyado la creación de un Estado palestino y criticó duramente a Israel por el desproporcionado uso de la fuerza en Gaza.

Esta semana Putin recibió una invitación de parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de la Paz, una iniciativa con el fin de supervisar el nuevo Gobierno de Gaza, aunque se espera que también trabajará en otros conflictos.

La última vez que viajó el dirigente palestino a Moscú fue en mayo de 2025, para festejar el 80º aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Abás asumió la presidencia de la Autoridad Palestina en 2005 tras la muerte de Yaser Arafat y, aunque su mandato estaba previsto por cuatro años, no se volvieron a celebrar nuevas elecciones por las divisiones internasentre Fatah y el movimiento Hamas, que controla Gaza, así como al bloqueo del Parlemento palestino.