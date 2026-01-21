Reconocido saxofonista ruso Ígor Butman anuncia gira por Brasil, Cuba y Nicaragua

"Para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad presentar la cultura rusa y nuestra escuela jazzística en plazas internacionales tan importantes", declaró el músico a la agencia rusa TASS.

Butman adelantó que a fines de enero dará dos conciertos en el festival Jazz Plaza de La Habana y luego se presentará en el Museo Nacional de Managua, en lo que serán sus primeras presentaciones en ambos países.

"Luego volveremos a Brasil, donde nos recibieron muy cálidamente en 2024", dijo el director de la Orquesta de Jazz de Moscú.

Señaló que la banda preparó "programas especiales para cada presentación, que incluirán elementos de la cultura del país que visitamos".

"Nuestro fenomenal pianista y vocalista Oleg Akkurátov y la solista de la orquesta, Fantine, cantan en varios idiomas, lo que nos permite entablar un diálogo realmente internacional y vivo con el público", aseveró.

El servicio de prensa del saxofonista puntualizó a TASS que esta gira se incluye en "el trabajo activo de la orquesta para fortalecer puentes culturales y demostrar el altísimo nivel de la música rusa en el extranjero".

La Orquesta de Jazz de Moscú dará dos conciertos, el 30 y 31 de enero, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, junto a la icónica Plaza de la Revolución, y otro concierto el 2 de febrero en el Teatro Nacional Rubén Darío de la capital nicaragüense.

Además, dará dos conciertos el 5 de febrero en el club Blue Note Sao Paulo, y al día siguiente, se presentará por primera vez en el Teatro Ademir Rosa de Florianópolis, en el sur de Brasil.

Butman es un de los más fervientes promotores del jazz en Rusia, donde produce once festivales, incluyendo el Trimph Jazz, el Sochi Jazz Festival, Temporadas de Jazz y otros, y encabeza la única Academia de Jazz existente en la nación euroasiática.