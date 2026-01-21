Ribera: "No queremos provocar, escalar ni apabullar, pero no nos vamos a quedar callados"

"No queremos ni provocar, ni escalar ni apabullar, pero tampoco vamos a permanecer ni en silencio ni parados ante amenazas de estas características", declaró Ribera en un encuentro con periodistas en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Ribera respondió así al ser preguntada si la UE proyecta una imagen de debilidad después de que el Parlamento Europeo haya votado hoy llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante la justicia comunitaria para que revise si cumple con los tratados, después de que la Comisión haya descrito la firma como un hito histórico.

La española señaló que es evidente que "Europa se ha convertido en el enemigo a batir" y abogó por defender el modelo europeo, fundamentado "en el Estado de derecho, en una cooperación global basada en reglas, en la construcción de puentes, en el respeto entre las personas y en la construcción del progreso económico y el crecimiento".

"Me parece que es un momento clave en el que poner en valor qué es lo que representa el modelo europeo comparado con lo que pueden representar otros modelos (...), incluso en países que han sido adalides de la defensa de los derechos y de las libertades civiles, y que hoy nos sorprenden", agregó.

La comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva subrayó que "Europa es el mejor sitio del mundo para vivir, sobre todo para las mujeres".

"Merece la pena luchar por el modelo que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos y seguir construyendo, incluso en contextos difíciles como este. Nadie se cambiaría por la alternativa", concluyó.