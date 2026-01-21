Rusia admite el derecho de Moldavia a abandonar la CEI pero critica esos planes

"Sin duda, la decisión de iniciar el proceso de denuncia de los tratados internacionales en el marco de la comunidad es un derecho soberano de Moldavia", dijo María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores, en un comunicado.

Con todo, recordó que la "catastrófica" situación económica de la antigua república soviética desaconseja romper lazos con el espacio euroasiático.

"Los índices de pobreza superaron el 30 % y el porcentaje de personas con bajos ingresos asciende a un 65 %", destacó y añadió que el déficit comercial aumentó un 29,5 % en los primeros once meses de 2025.

La diplomática subrayó que Moldavia depende en gran medida de la financiación de la Unión Europea (UE), bloque en el que espera ingresar en 2030.

Moscú recuerda a Chisinau que la CEI sigue siendo una "organización respetada" en el espacio postsoviético, aunque ya ha sido abandonada por Georgia y Ucrania.

A su vez, recordó que el procedimiento de salida de la comunidad no es "un solo paso", ya que Moldavia debe informar con doce meses de antelación al comité ejecutivo.

En opinión de Zajárova, la "destructiva política" del gobierno liberal moldavo repercutirá en su población, cuyos intereses -adujo- son ignorados a cambio del acercamiento a la UE.

"El resultado de esta política antipopular está ya a la vista. La otrora próspera Moldavia se está convirtiendo en un territorio pobre y fuera de la ley. Es una pena", resaltó.

El ministro de Exteriores moldavo, Mihai Popșoi, adelantó esta semana que "legalmente y a la mayor brevedad posible la República de Moldavia dejará oficialmente de formar parte de la CEI".

En declaraciones a Radio Moldova, expresó la esperanza de que este proceso finalice a mediados de febrero, tras lo cual el Parlamento deberá ratificar esta decisión, aunque dejó la puerta abierta a que algunos acuerdos suscritos en el marco de la CEI no sean denunciados.

En particular, Chisinau busca denunciar el Estatuto de la CEI, firmado en Minsk el 22 de enero de 1993; el Acuerdo sobre el Establecimiento de la CEI, del 8 de diciembre de 1991, también en Minsk; así como de su Anexo de 22 de diciembre de 1991.

Recordó que Moldavia ha firmado en total 283 acuerdos con la CEI, 71 de los cuales ya han sido denunciados y aproximadamente 60 están en proceso de denuncia.

El 'divorcio' de Moldavia con la CEI, que comenzó con la guerra en Ucrania, ha provocado furibundas críticas del principal oponente a la política europeísta de la presidenta Maia Sandu: el expresidente moldavo y líder del Partido de los Socialistas, Igor Dodon, que cuenta con el apoyo del Kremlin.

Sandu, que fue reelegida en 2025, acusa a Rusia de intentar desestabilizar por todos los medios la situación en Moldavia, por lo que incluso se pronunció a favor de su unión con Rumanía.