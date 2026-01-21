Rusia frustra un atentado terrorista contra estación de la policía en Ufá

"En Moscú y la república de Baskortostán fueron abortadas las actividades ilegales de dos ciudadanos de un país de Asia Central que militan en una organización terrorista internacional prohibida en Rusia que planeaban cometer un atentado terrorista en Ufa", señaló el FSB, citado por la agencia rusa TASS.

Según el servicio de seguridad ruso, los terroristas fueron identificados mientras recopilaban información sobre el objetivo de su atentado, una unidad de la policía de la capital de Baskortostán.

"Estudiaron el terreno, adquirieron armas de fuego automáticas, compraron los componentes para fabricar un dispositivo explosivo artesanal y comenzaron a confeccionarlo", indicó el FSB.

Durante la detención "el jefe de la célula ofreció resistencia armada y fue neutralizado con fuego de respuesta. No hay víctimas entre los agentes del orden y la población", señaló la entidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El FSB efectuó registros en las viviendas de los implicados y requisó componentes del artefacto explosivo y simbología terrorista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El departamento de investigación del FSB de Baskortostán incoó causas penales por atentado terrorista y participación en una organización terrorista.

El servicio de seguridad advirtió que "todas las personas que ofrezcan su ayuda al enemigo serán identificadas, procesadas y severamente condenadas".

Las alarmas antiterroristas se dispararon en Rusia tras el atentado yihadista contra la sala de conciertos Crocus City Hall cometido en marzo de 2024 por cuatro ciudadanos tayikos y donde murieron 145 personas.