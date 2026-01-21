Sheinbaum anuncia visita de empresarios canadienses interesados en invertir en México

“Viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México con interés de inversiones en nuestro país”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita coincidirá con la preparación de la revisión del T-MEC, prevista para mediados de este año y cuestionada por Washington.

La gobernante mexicana afirmó que su gobierno mantiene una estrategia para impulsar la llegada de inversiones al país y consolidar alianzas con distintas regiones del mundo, entre ellas Canadá.

Sheinbaum subrayó que la prioridad es que la revisión del T-MEC resulte positiva para el país y confió en que se mantendrá el tratado comercial ya que la integración que tienen, especialmente México y Estados Unidos, es “difícil de romper”.

“Por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, que el tratado se va a conservar (...) hay algunos cambios, pero finalmente la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo”, aseveró.

Asimismo, la mandataria resaltó el perfil activista y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, a quien recibió en el Palacio Nacional durante una visita oficial este martes.

“Ella es una mujer muy interesante, ella es una activista”, afirmó.

Durante el encuentro, reveló que ambas dialogaron sobre las políticas y experiencias de cada país en esta materia.

“Entonces, estuvimos platicando sobre su lucha de defensa de los pueblos indígenas, platicamos del cambio que hicimos al artículo segundo del FAISPIAM (Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos), los programas que hemos desarrollado de nuestra lucha intensa contra la discriminación, el reconocimiento de las mujeres indígenas”, explicó la presidenta.

Sheinbaum indicó que la conversación se centró en los esfuerzos de reconciliación histórica y combate a la discriminación.

La presidenta calificó el encuentro como positivo y subrayó la afinidad en los temas abordados.

“Entonces, hablamos mucho de eso y una mujer muy, muy interesante, la verdad. Me dio mucho gusto recibirla”, concluyó.