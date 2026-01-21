Siguen las tareas para que bomberos puedan trocear vagones descarrilados en sur de España

Ya ha sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos del citado tren, el más afectado por el accidente que ocurrió el pasado domingo y que ha causado al menos 42 muertos.

Según informó este miércoles el Gobierno regional de Andalucía, donde se produjo el accidente, esta madrugada el gestor de infraestructuras (Adif) comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del otro tren siniestrado, de la companía Iryo, en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de otros dos vagones del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que otros cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

Estos trabajos se están haciendo previamente a que la maquinaria pesada pueda acceder y levantar dos vagones que cayeron por un terraplen tras el choque.

Este choque se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, compañía española, que tenía como destino Huelva (sur), que también salió de las vías y dos vagones cayeron por el citado terraplén.

El centro cívico Poniente Sur de Córdoba, lugar donde hasta ahora se han concentrado las familias afectadas para recabar información, acogió esta mañana una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias, Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y el Ayuntamiento.

Y a continuación habrá una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

La cifra de fallecidos se mantiene en 42, después de que en la jornada de ayer martes los servicios de emergencia lograran excarcelar de los vagones siniestrados los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados. Durante la noche no se ha localizado ninguna otra víctima.

Hay presentadas 43 denuncias por desaparición, por lo que podría quedar aún una víctima sin localizar.

Además de los fallecidos, el accidente provocó más de un centenar de heridos, de los que 86 ya fueron dados de alta y es posible que durante la mañana de este miércoles haya más.

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas (33 adultos y cuatro niños). Ayer descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): cuatro en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.