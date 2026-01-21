Tribunal de Irak condena a muerte al asesino de un candidato a las elecciones de 2025

"El Tribunal Penal de Karkh dictó una sentencia de muerte y una condena a cadena perpetua para el asesino de Safaa al Mashadani, miembro del Consejo Provincial de Bagdad", dijo la corte en un comunicado publicado en su página web.

Según la nota, el condenado "colocó un artefacto explosivo bajo el vehículo de la víctima", que falleció el 15 de octubre de 2025 en la zona de Tarmiya, el barrio capitalino que visitaba durante su campaña electoral.

La condena a muerte fue emitida en base al artículo 406 del Código Penal, que estipula que el asesinato premeditado constituye un delito penado con la ejecución si existen agravantes, como es el caso, y que se utiliza para sentencias en casos de asesinatos selectivos o de crimen organizado.

Por otra parte, la corte también dictó una segunda condena a cadena perpetua por "el intento de asesinato de cuatro personas que se encontraban con la víctima en el momento del incidente" pero que no murieron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entonces presidente del Parlamento iraquí, Mahmoud al Mashhadani, anunció entonces en un comunicado la formación de "una comisión de investigación" para "esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a las partes implicadas y llevarlas ante la justicia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Alianza por la Soberanía es una coalición de grupos suníes liderada por el empresario iraquí Jamis al Janjar, que obtuvo un respaldo de 15 escaños en el Legislativo en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado mes de noviembre.

Según los últimos datos de Amnistía Internacional, Irak casi cuadriplicó sus ejecuciones en 2024 respecto al año anterior (de al menos 16 a 63), y junto a Irán y Arabia Saudí fue responsable del 91 % de la aplicación de las penas capitales emitidas en todo el mundo.