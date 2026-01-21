Trump expresa su desagrado con el discurso de Carney y dice que no fue "muy agradecido"

Trump afirmó que Canadá está recibiendo muchas cosas de forma "gratuita" de Estados Unidos y que su vecino debería recordarlo en el futuro.

"Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido", dijo Trump en su discurso en Davos en el que repitió muchos de los temas que tocó el martes durante una caótica intervención en la Casa Blanca.

"Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración", continuó Trump para añadir que "Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos pero no lo son".

Durante su discurso el martes, que ha sido aplaudido como uno de los más importantes que un líder político ha pronunciado en los últimos años, Carney advirtió de que el "viejo orden mundial" basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney, que en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y que debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.