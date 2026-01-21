Trump recibido con protestas y mensajes de condena a su llegada a Davos

La principal concentración en la jornada se produjo a la entrada de una iglesia anglicana que este año ha sido convertida en la Casa de Estados Unidos en Davos, con la que la diplomacia norteamericana quiere promocionar el país en el 250 aniversario de su fundación.

Allí, algunos cientos de manifestantes protestaron en los momentos previos a la llegada del presidente estadounidense, una concentración en la que predominaron activistas kurdos que buscaban llamar la atención sobre la situación de su pueblo.

Más discretas fueron las protestas de residentes en Davos que han desplegado en sus balcones y ventanas mensajes contra el foro económico mundial ya desde los días previos.

Otros aún más atrevidos dibujaron en la nieve de las pistas de esquí de las montañas que rodean Davos gigantescos mensajes en la nieve para que el helicóptero en el que el presidente estadounidense pudiera ver mensajes como "no al rey" o "pongan fin a las guerras ya".

