Trump responde a ministro danés: "Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara»

"Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara", afirmó Trump en declaraciones a la prensa tras la reunión con Rutte en el Foro Económico Mundial (WEF), donde intervino previamente.

Rasmussen había indicado, al término de una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, que Trump quería "iniciar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia", pero que eso no podía ser.

En su intervención en Davos, Trump descartó el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia, pero reclamó conversaciones "inmediatas para comprarla".