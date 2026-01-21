Trump saca pecho de sus logros económicos en su primer año de mandato

"Nadie pensaba que un país haría algo como lo que hemos hecho nosotros", dijo Trump en el foro económico de la élite europea, en el que prometió que la bolsa "doblará su valor en un período relativamente corto de tiempo".

El mandatario también presumió de los últimos datos de inflación subyacente por debajo del 2 % a finales de 2025 y aseguró que han "petrificado la inflación".

Además, declaró que "el tipo adecuado de crecimiento" no tiene que significar un aumento de precios.

En su intervención en Davos, el mandatario pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10 %, una medida que ha propuesto en un año en el que habrá elecciones legislativas en las que se decidirá el control republicano de las dos cámaras del Congreso.

Del mismo modo, Trump defendió su decisión de impulsar los tipos de interés de las hipotecas a la baja con la compra de 200.000 millones de dólares en títulos hipotecarios, pese a que la incertidumbre sobre Groenlandia y sobre el futuro de la OTAN ha empujado los bonos del Tesoro a máximos en meses en los últimos días.

Trump también recordó que anunciará en los próximos días el sucesor de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, a quien volvió a criticar por ser demasiado lento en el ritmo de bajada de tipos iniciado en septiembre de 2024.

El mandatario subrayó la importancia del desarrollo y la hegemonía en inteligencia artificial para el crecimiento económico futuro y aseguró que las necesidades energéticas para esos centros de datos "se duplicará".

Trump volvió a defender sus aranceles a nivel mundial frente a mandatarios que han tenido que lidiar con esas medidas coercitivas y llegó a decir que esos líderes "no son capaces de mirarle a los ojos" y reconocer que Estados Unidos mantiene la economía mundial "a flote" y permite que las economías de Europa existan.