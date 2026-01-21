Trump viaja a Davos para presentar su Junta de la Paz tras amenazar a Groenlandia

El líder estadounidense, que este martes cumplió un año de su retorno al poder, salió de Washington pasadas las 21.45 horas (2.45 GMT del miércoles) para trasladarse a Suiza en el Air Force One. Antes de partir, afirmó que "este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar".

Está previsto que su intervención del miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Sin embargo, los titulares estarán acaparados por su renovada insistencia en la anexión de Groenlandia, que ha tomado impulso después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

Trump amenazó el sábado con imponer aranceles a ocho países europeos y miembros de la OTAN, incluidos Francia y el Reino Unido, por participar en maniobras militares para defender la isla, un territorio autónomo de Dinamarca.

En una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca, el republicano se mostró convencido de que los groenlandeses van a querer integrarse a Estados Unidos, a pesar de que las encuestas indican lo contrario.

"Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró el mandatario, quien no quiso revelar hasta dónde está dispuesto a llegar para tomar el control de la isla ártica: "Ya lo verán".

Desde Davos, el presidente francés, Emmanuel Macron, replicó que el despliegue militar europeo no supone una amenaza, sino una ayuda a un aliado como Dinamarca, y subrayó que Europa prefiere "el respeto antes que los matones" y "el Estado de derecho antes que la brutalidad".

Macron invitó a Trump a una cena en París tras Davos para rebajar tensiones, pero el presidente estadounidense hizo público el mensaje privado del líder galo y descartó acudir a la cita al considerar que el mandato de Macron está a punto de concluir.

El jueves, antes de regresar a Washington, Trump presidirá una ceremonia junto a otros líderes internacionales para poner en marcha la Junta de la Paz, un organismo internacional en el que el líder estadounidense contará con poder de veto exclusivo.

Aunque la Junta fue concebida inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

En su rueda de prensa, el republicano explicó que creó la Junta de la Paz porque, a su juicio, la ONU no le ha ayudado a resolver ningún conflicto armado.

Si bien afirmó que la Junta "podría" reemplazar a Naciones Unidas, también aseguró que desea que la ONU continúe existiendo, ya que considera que tiene un "gran potencial".

Trump ha invitado a decenas de líderes a integrar la Junta de la Paz, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

Algunos han descartado sumarse al organismo, como Macron, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Aunque medios estadounidenses informaron de que Estados Unidos exige una aportación de 1.000 millones de dólares para formar parte de la Junta, el Gobierno de Trump aclaró que dicha contribución es voluntaria.

Trump podrá liderar la Junta de la Paz de por vida o hasta que decida renunciar, incluso después de haber concluido su mandato como presidente de Estados Unidos. No obstante, una vez que deje el cargo, será un futuro presidente estadounidense quien designe al representante del país ante la Junta.