Ucrania neutraliza 84 de los 97 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Otros 13 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se emitió el parte.

Rusia lanzó también en las últimas horas contra Ucrania un misil balístico Iskander-M que no pudo ser interceptado.

Las autoridades ucranianas han informado de daños en varias viviendas de la ciudad de Krivi Rig -en la región de Dnipropetrovsk del centro-este del país- a consecuencia de la caída de un misil ruso.

