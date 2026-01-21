Un fallecido y once heridos en un accidente entre un autobús y un camión en Ecuador

El hecho ocurrió en la vía principal del municipio San Jacinto de Yaguachi, indicó el ECU 911, que recibió la alerta del siniestro a primeras horas de este miércoles.
El Cuerpo de Bomberos atendió a seis pacientes, uno de los cuales fue trasladado al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, mientras que los otros cinco fueron valorados y atendidos en el sitio por presentar heridas leves.
Por su parte, la empresa Concegua brindó atención y traslado a seis pacientes hacia el Hospital Enrique Ortega y el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Milagro.
"Se confirmó que uno de los pacientes falleció al llegar al Hospital Enrique Ortega", indicó el ECU 911.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy