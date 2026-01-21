Un fuerte temporal causa al menos nueve muertes en Túnez, Argelia y Libia

Argelia confirmó tres muertos y Libia, dos fallecidos, mientras que Túnez, el país más afectado por las lluvias, mantuvo suspendidas las clases y movimientos restringidos en la mitad norte del país, tras la muerte de cuatro personas y cuatro pescadores desaparecidos.

El director regional de la Protección Civil de Túnez, Mounir Riabi, que reveló que el país no conocía tales precipitaciones desde hace 50 años, garantizó la movilización de recursos materiales y humanos para socorrer y asistir a los ciudadanos, mientras que el presidente tunecino, Kais Said, se desplazó a las zonas afectadas.

La Protección Civil de Argelia confirmó este miércoles la recuperación del cuerpo de un hombre de 43 años en un estanque de la aldea de Nouari Hamou, en la provincia de Mascara, al oeste del país, una de las zonas más afectadas por el mal tiempo, que ha dejado hasta ahora tres víctimas.

Los servicios de Protección Civil habían recuperado este martes un cuerpo sin vida de una niña de 13 años que fue arrastrado por el agua en la ciudad de Zebouja, provincia de Chlef (oeste), además del cuerpo de un hombre de 60 años en la provincia de Ghelizane (oeste).

En Libia, una tormenta de arena y fuertes vientos, de más de 100 kilómetros por hora, azotaron varias ciudades de la zona este y sur del país y causaron "la muerte de dos personas jóvenes" en la ciudad de Bengasi (este) -en cuyo aeropuerto fueron suspendidos los vuelos- tras la caída de dos muros en diferentes incidentes, informó la Media Luna Roja este miércoles a la agencia oficial de noticias (WAL).

Las autoridades del este del dividido país decidieron este miércoles prolongar dos días más la suspensión de trabajo y estudios en las zonas del este y sur, afectadas por las fluctuaciones meteorológicas.

El temporal ha causado también numerosos daños en carreteras, entradas de edificios bloqueados por inundaciones, derrumbe de edificios, caída de árboles y otros objetos metálicos.

La inestable situación meteorológica continuará los próximos días en regiones del Magreb, según los pronósticos oficiales.