Wall Street se recupera y abre en verde tras rechazo de Trump a usar fuerza en Groenlandia

A la apertura de la bolsa en el parqué neoyorquino, el Dow Jones recuperó unos 238 puntos, hasta los 48.727; el selectivo S&P 500 subió un 0,40 %, hasta 6.824 unidades, y el tecnológico Nasdaq creció un 0,21 %, hasta 23.002 enteros.

El inicio de la jornada bursátil coincidió, al igual que lo hizo el cierre anterior, con una comparecencia de Trump.

En esta, desde el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el mandatario aseguró que "no usará la fuerza" para tomar el territorio autónomo danés, algo que no había querido descartar en los últimos días.

Además, el republicano pidió negociaciones inmediatas con los europeos sobre la isla del Ártico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aun así, Trump cargó contra los países europeos, a ocho de los cuales ha impuesto aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero por oponerse a sus planes expansionistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, la jornada estuvo marcada por la mejora del rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU.

El oro siguió su tendencia al alza y registró una subida de 1,79 %, hasta los 4.850 dólares en la referencia continua de futuros del Comex.