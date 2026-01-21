Witkoff intentará reconducir las negociaciones de paz en reunión con Putin

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará el jueves a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

Trump, que conversó en diciembre por última vez con su homólogo ruso, apenas ha prestado atención al tema ucraniano desde finales de 2025.

Mientras la delegación ucraniana celebró consultas el fin de semana en EE.UU. y este miércoles en Davos, por parte rusa únicamente el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió brevemente el martes con Witkoff y Kushner.

"Rusia ha solicitado una reunión", comentó hoy Witkoff, quien resaltó que el asunto territorial sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones.

Además, coincidió con Kiev a la hora de asegurar que las partes están de acuerdo "en un 90 %", aunque añadió que el fin de semana hubo nuevos avances durante las consultas con una delegación ucraniana en Florida.

"Esperamos mañana esos contactos. Figuran en la agenda del presidente", comentó lacónicamente Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

Witkoff fue recibido por última vez por Putin el pasado 2 de diciembre, reunión en la que ambas partes no lograron acercar posturas, según admitió el propio Kremlin.

Putin, cuyo gobierno se ha abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla ártica sea parte de Dinamarca, mantiene la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas sobre el papel.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declinó viajar a Davos para centrarse en la gestión de la crisis energética provocada por los últimos ataques masivos rusos, que han dejado a buena parte de la población sin calefacción y electricidad en Kiev y en otras ciudades.

Con todo, la prensa sugiere que el motivo es que Trump, quien aseguró recientemente que Zelenski es el principal obstáculo para un arreglo pacífico, no quiso reunirse con él.

Previamente, Zelenski había dicho que sólo viajaría a Davos si sus socios europeos y Trump le garantizaban avances concretos hacia la firma de los acuerdos de recuperación económica y garantías de seguridad que Kiev aspiraba a firmar con Washington y otras capitales esta semana en el foro anual suizo.

El nuevo jefe del gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, y Rustem Umérov, responsable de las negociaciones para alcanzar la paz, se reunieron en Davos con asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y Reino Unido.

Budánov destacó el martes en un panel que los negociadores ucranianos han realizado "un trabajo serio con representantes del equipo de Donald Trump", y apuntó que en Kiev mantienen un "optimismo prudente" sobre la marcha del proceso.

Según informó este miércoles el Financial Times (FT), la oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos de adquirir Groenlandia y a su iniciativa de la Junta de Paz ha frustrado por el momento los planes para facilitar un paquete de ayuda económico para Ucrania en la posguerra.

Zelenski, cuyo país está acuciado por la falta de financiación, se las prometía felices con el anuncio previsto para esta semana de un paquete de 800.000 millones de dólares.

"Nadie está de humor para montar un gran espectáculo en torno a un acuerdo con Trump en este momento", explicó un funcionario al FT.

Además, en un intento de reducir su dependencia de la Casa Blanca, los líderes de Francia, Alemania e Italia plantearon la posibilidad de reanudar los contactos directos entre Bruselas y Putin, lo que el Kremlin calificó de "notable avance".

Mientras el 'general invierno' ha congelado la ofensiva rusa, especialmente en el Donbás, Moscú se ha centrado en las últimas semanas en martillar las infraestructuras energéticas del enemigo, justo cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero.

Los ucranianos, que han logrado diezmar la capacidad de generación rusa en un 20 % con sus ataques con drones a refinerías, han intentado hacer lo mismo a menor escala en las zonas fronterizas y en otras regiones rusas.