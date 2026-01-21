Zelenski no viaja a Davos y gestiona desde Kiev la crisis energética por los ataques rusos

Zelenski había declarado el martes que sólo viajaría a Davos si se le garantizaba que las reuniones se saldarían resultados concretos para Ucrania, pero según informó hoy el Financial Times, la oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra.

"He tenido una llamada especial de coordinación sobre la energía", ha anunciado en redes sociales Zelenski, en un mensaje que detalla las principales acciones que ha encargado al Gobierno y las autoridades locales en el que explica que cerca del 60 % de la ciudad de Kiev está sin electricidad y unos 4.000 bloques de vivienda no tienen calefacción.

Esa circunstancia se da cuando las temperaturas en Ucrania son actualmente de varios grados bajo cero.

Las regiones de Járkov, Sumi, Cherníguiv y Dnipropetrovsk también presentan graves problemas de suministro por los ataques rusos al sistema energético, y el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha mantenido también desde Kiev llamadas con sus homólogos de varios países aliados para movilizar apoyo al sector de la energía en Ucrania.

En su discurso a la nación de anoche, Zelenski dijo que había que enfocarse en la crisis energética que vive el país y ordenó a todos los representantes públicos con responsabilidad en esta cuestión que permanecieran en Ucrania.

Previamente, Zelenski había dicho que sólo viajaría a Davos si sus socios europeos y el presidente de EE.UU., Donald Trump, le garantizaban avances concretos hacia la firma de los acuerdos de recuperación económica y garantías de seguridad en la posguerra que Kiev aspiraba a firmar con Washington y otras capitales esta semana en el foro anual suizo.

Las amenazas de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca, han desplazado el foco de la cita hacia esta cuestión en detrimento de la guerra de Ucrania.

Pese a ello, emisarios del Kremlin y de Kiev han mantenido en Davos contactos con los mediadores designados por Trump para poner fin al conflicto.

El martes, el jefe del gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, junto a David Arajamia, líder del grupo parlamentario de Servidor del pueblo, el partido del presidente ucraniano, y Rustem Umérov, responsable de las negociaciones para alcanzar la paz, se reunieron en Davos con asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y Reino Unido.

Umérov señaló que esas reuniones sirvieron para "sincronizar" posiciones sobre las "garantías de seguridad" y los "esfuerzos diplomáticos".

Por su parte, Budánov destacó el martes en un panel en Davos en el que participó que los negociadores ucranianos han realizado "un serio trabajo con representantes del equipo de Donald Trump", y apuntó que en Kiev valoran la situación en la que se encuentran los esfuerzos del país para llegar a la paz de "optimismo prudente".