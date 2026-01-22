Abogado general UE: Se puede expulsar a una persona migrante tras cumplir pena de prisión

La conclusión responde a una petición del Consejo de Estado neerlandés, órgano judicial que resuelve disputas entre ciudadanos y gobierno, sobre la validez de estas decisiones después de que el ministro de Asilo y Migración de los Países Bajos ordenara a dos condenados a abandonar inmediatamente el territorio de la UE.

El ministerio neerlandés ordenó las expulsiones de un nacional azerbaiyano que fue condenado a cadena perpetua por varios homicidios en 2015, así como de un nacional afgano condenado a 25 años de prisión en 2020 por dos asesinatos en grado de tentativa con fines terroristas.

Spielmann concluyó hoy que el derecho europeo permite que se adopte la decisión para expulsar a una persona de un tercer país que esté cumpliendo una pena de larga duración, pero añade que la expulsión solo se produciría tras el cumplimiento de la sentencia.

En cuanto a personas condenadas a cadena perpetua no revisable, el abogado concluyó que no se permite en el marco de la legislación europea, ya que por el hecho de ser de por vida no se podría producir la devolución.

Asimismo, añadió que los Estados miembros no están obligados a conceder permisos de residencia a un nacional de un país tercero en situación irregular durante el período de la pena de prisión.