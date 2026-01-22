Albares responde a Trump que España es un aliado fiable de la OTAN

Albares contestó así a las declaraciones de esta misma mañana del presidente estadounidense Donald Trump, que acusó a España en el Foro Económico Mundial de ser "un aprovechado" por ser "el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB".

El ministro recordó que España mantiene un despliegue histórico de casi 3.000 soldados en varias partes del mundo, y añadió que el gasto es suficiente para poner a disposición de la Alianza "lo que nos ha pedido", porque España "es un aliado fiable".