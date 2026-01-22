Argentina nombra nuevas autoridades en las empresas estatales de trenes

Según informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa responsable de los servicios ferroviarios de pasajeros, mientras que Fabián González fue nombrado al frente de Trenes Argentinos Infraestructura, encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.

Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector ferroviario y comenzó su carrera como boletero en la Línea Sarmiento, uno de los principales arterias del sistema metropolitano de Buenos Aires.

Desde 2005 ocupó distintos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la empresa y, en los últimos años, se desempeñó como gerente general operativo y administrativo, con conocimiento directo del funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

Por su parte, González es abogado y formaba parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025.

En los últimos años también se desempeñó como secretario general en Trenes Argentinos Operaciones y cuenta con experiencia en el ámbito judicial, donde fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las designaciones se produjeron tras las renuncias de Gerardo Boschin, en Trenes Argentinos Operaciones, y de Leonardo Comperatore, en Trenes Argentinos Infraestructura, cuyos motivos no fueron detallados en el comunicado oficial.

Estas renuncias se producen tras la dimisión este jueves de Luis Pierrini, quien fue reemplazado por Herrmann en la secretaría de Transporte.

El recambio en el sector se produjo 48 horas después de una denuncia publicada por el diario La Nación en la que dio cuenta de una supuesta maniobra de desvío de dinero de los subsidios en favor de un grupo empresario del sector.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de conducir ambos organismos en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de fortalecer la gestión y garantizar la seguridad y la continuidad del sistema ferroviario nacional.