Arteterapia entre las ruinas de Gaza: una artista crea un refugio creativo para niñas

Alrededor de una veintena de niñas se reúne alrededor de las témperas, lápices y rotuladores de colores que Yusef dispone para su uso en el taller. Tras elegir los materiales, buscan superficies de apoyo entre los escombros para dibujar y pintar, bien abrigadas puesto que parte de la sala continúa a la intemperie.

"Cuando comencé a dibujar y a sostener los colores, sentí que estaba en un mundo diferente al nuestro", dice a EFE Zeina Zandah, de 12 años, una de sus 'alumnas'.

"(Antes) solía dibujar cosas que no eran bonitas, tenía miedo y me sentía fuera de lugar. Pero luego comencé a dibujar cosas hermosas, pájaros y otras aves, y sentí que estaba en un lugar verde lleno de mariposas y cosas bellas", añade la niña.

El taller de Maisa, explica, le ayudó a volver a sentir alegría tras meses de miedo y dificultades en los que su familia sufrió varios desplazamientos. Retos a los que se sumaron las muertes de su tío y de varias de sus amigas, algunas de las más de 71.500 víctimas mortales de los últimos dos años.

Las tres paredes que permanecen en pie tras los bombardeos israelíes en Deir al Balah (centro de Gaza) están cubiertas de murales a todo color, entre los que destacan cientos de corazones en tonos pastel que rodean los nombres de las niñas y representan las hojas de un árbol dibujado sobre una bandera palestina.

Allí, a través de líneas irregulares y colores a veces nítidos, a veces desvaídos, las niñas narran las historias de sus hogares destruidos, los sonidos de los bombardeos y los rostros de los desaparecidos, pero también dibujan flores, arcoíris y palomas de la paz.

Artistas como Maisa Yusef trabajan junto a terapeutas para ofrecer espacios de estabilidad y expresión que contrasten con los retos que han marcado las vidas de los niños gazatíes durante los últimos dos años, tras el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Una estabilidad que proporciona un gran alivio. Así lo ha experimentado Saba Fayad, de 9 años, quien vivió junto a su familia hasta 13 desplazamientos durante ese periodo.

"La señorita Maisa puso un anuncio del taller (para dibujar), así que me matriculé para olvidar toda la presión y todo lo que me preocupaba, y para olvidar a todas mis amigas que murieron", dice a EFE.

"Siento que toda la tensión dentro de mí ha salido", sonríe.

Pese al alto el fuego, la normalidad está lejos de volver a Gaza. Los ataques prácticamente diarios del Ejército israelí, que mantiene el control sobre más de la mitad de la Franja, se suman a la destrucción generalizada.

Alrededor del 80 % del enclave palestino se encuentra en ruinas, mientras las demoliciones continúan en las zonas controladas por los militares israelíes. En un escenario como este, espacios como el del taller de Maisa Yusef aportan lo que niñas como Saba más anhelan: el regreso a un tipo de rutina.

"Quiero volver a mi casa, a mi hogar, dormir en mi cama, jugar con mis juguetes, ver a mis amigas, hacer fila en la escuela, llevar mi mochila con mis pertenencias, libros y cuadernos", dice la pequeña. Un deseo que, ante la falta de cambios notables tras la entrada en vigor de la segunda fase de la tregua propuesta por Trump, todavía sigue en el aire.