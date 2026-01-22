Asume el nuevo secretario de Transporte de Argentina, tercero de la Presidencia de Milei

El Ministerio de Economía explicó en un comunicado emitido en la noche del miércoles la renuncia de Pierrini por "motivos personales" tras una gestión de apenas ocho meses, pues asumió el cargo en mayo de 2025 en reemplazo de Franco Mogetta, quien fue parte del gabinete original del mandatario ultraderechista.

"El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría", expresó el comunicado oficial.

"En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector", agregó la fuente.

Herrmann es arquitecto y exdocente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y no posee experiencia en el área de transporte.

Entre sus desafíos estarán la negociación permanente con las empresas de transporte público sobre el volumen de subsidios que el Ministerio de Economía dirige al boleto o pasaje de autobuses y trenes en todo el país, además de la relación con los sindicatos, con mucha historia de lucha en este sector.

El Gobierno de Milei ha registrado numerosas modificaciones entre los titulares de sus ministerios y secretarías. Según el politólogo Pablo Salinas, que hace seguimiento de altos cargos en el Gobierno, registró, hasta mediados de diciembre de 2025, unas 200 renuncias.