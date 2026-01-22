Aumenta la violencia por parte de militares en las zonas fronterizas rusas, según medios

El medio opositor se basa en datos abiertos que ofrecen los tribunales rusos de esas regiones, donde se descubre que entre 2022 y 2024 se procesaron anualmente entre 2.000 y 2.200 casos de violación y hasta 8.300 casos de agresión sexual, un 10 % más que antes de la guerra.

Además, indican que la tasa de condena es de algo menos que un 90 %.

The Insider también reunió una serie de testimonios de ciudadanos de regiones fronterizas rusas, donde aumentó la presencia militar rusa tras el inicio de la guerra de Ucrania y, sobre todo, tras la incursión del ejército ucraniano en Kursk entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

La investigación también se refiere a las regiones de Briansk, Bélgorod, Vorónezh y Rostov.

Sin embargo, advierten que estos delitos no se dirigen únicamente hacia las mujeres, sino también los niños y a menudo los delincuentes ya habían sido condenados anteriormente, pero se libraron de su pena al ser reclutados para combatir en Ucrania.

Las agresiones tienen a menudo lugar en zonas públicas y los militares, que vuelven del frente, frecuentemente se encuentran en estado de ebriedad, denuncian las víctimas.

Los expertos relacionan estos comportamientos con que muchos combatientes rusos son exconvictos o delincuentes que se libran de su sentencia al firmar un contrato con el Ministerio de Defensa.

Según datos de la Justicia rusa, el número de causas suspendidas en fase de juicio aumentó drásticamente en 2024, superando las 17.000.

El año pasado la Fundación en Apoyo a las Víctimas de Crímenes exigieron endurecer las medidas que otorgan la libertad a los presos rusos que fueron reclutados para luchar en Ucrania por miedo a que reincidan en sus delitos.