Austria rechaza la Junta de Paz de Trump por ser una "estructura paralela" a la ONU

"Todo lo que conduzca a la paz es, por supuesto, digno de apoyo. Por otro lado, la cuestión es: ¿cómo es la estructura? Ya tenemos una organización creada para tales casos, que son las Naciones Unidas. Y no creo que se deban crear organizaciones paralelas", declaró Stocker a los medios a su llegada a una cumbre de la UE en Bruselas.

Con todo, el jefe del Gobierno austríaco dijo que su país está analizando la propuesta y la invitación a participar en esa junta, que Trump ha enviado a numerosos gobiernos y a la que, de momento, sólo dos países de la UE, Bulgaria y Hungría, se han unido.

En ese grupo están también naciones como Baréin, Marruecos, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Uzbekistán.

Trump ha lanzado hoy oficialmente en el Foro de Davos este grupo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

