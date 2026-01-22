Autoridades de Paraguay investigan relación entre detonación de explosivos con guerrilla

Así lo dijo el ministro de Defensa, Óscar González, a la radio ABC Cardinal, quien no descartó que integrantes del EPP, una organización que surgió en 2008, sean los responsables de las explosiones, que, advirtió, buscan "sembrar el terror" en el país.

"Estamos haciendo todos los trabajos de inteligencia para realmente no solamente tener la certeza de quiénes son, sino también perseguirlos y ponerlos a disposición de la Justicia o darles de baja", añadió el funcionario.

Según la información de las autoridades, desconocidos instalaron dos explosivos artesanales en una vía que conduce a la estancia Biogranos, uno de los cuales detonó el martes cuando el encargado del lugar se dirigía en una camioneta hasta la propiedad. El estallido no dejó daños ni heridos.

Tras la explosión, el hombre dijo haber escuchado disparos que luego comprobó impactaron contra su vehículo.

El segundo explosivo fue detonado este jueves de forma controlada, dijo en esta jornada el subcomandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero.

El oficial explicó que expertos someten los artefactos a diversas pruebas para determinar si hay similitudes con otros que se lanzaron contra la finca.

"Aún no tenemos elementos para saber si hablamos de ese grupo terrorista o estamos hablando de campesinos belicosos", señaló Silguero a ABC Cardinal.

La finca Biogranos se ubica en la comunidad rural de Marina Cué, del distrito de Curuguaty, donde familias campesinas mantienen una larga demanda de tierras.

La comunidad es recordada por haber sido escenario de la llamada ‘masacre de Curuguaty’, en la que murieron 17 personas en 2012, lo que generó una crisis que derivó en un juicio político en el Congreso que destituyó al entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).