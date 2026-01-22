Brecha entre el dólar oficial y el paralelo en Venezuela se reduce en medio de expectativa

En declaraciones a EFE, el economista Asdrúbal Oliveros explicó a que a principios de este mes, luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero -que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores-, hubo una "sobrerreacción" en el mercado cambiario.

Ese día, la cotización del dólar paralelo alcanzó los 900 bolívares, mientras que el regulado por el Banco Central de Venezuela (BCV) se mantuvo en los 304 bolívares, una diferencia del 99 %.

Casi tres semanas después, la moneda estadounidense se transa en el mercado paralelo entre los 400 y 500 bolívares, al tiempo que el publicado por el BCV cerró este miércoles en 349,92 bolívares.

El bolívar es la moneda legal del país, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utiliza como referencia para fijar los precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio lo establece el emisor. No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio que se traduce en distintos precios que un producto puede tener según la moneda que se use para la compra.

Para Oliveros, la "sobrerreacción" de comienzos de mes se ha moderado cuando empieza a verse "lo que viene después".

"Entran en juego expectativas positivas de lo que puede pasar con la economía y un anuncio de intervención cambiaria", señaló el economista.

La semana pasada, la mandataria encargada dio a conocer la llegada de recursos provenientes de la venta de crudo que, aseguró, serán utilizados en la banca nacional y por medio del emisor para "consolidar y estabilizar el mercado".

Este martes, la funcionaria confirmó, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que "de los primeros 500 millones" de dólares producto del acuerdo con la Casa Blanca "han ingresado 300 millones".

También este martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió al descenso del llamado "dólar paralelo" desde "poco más de 900 bolívares por dólar", dijo, hasta "estar cerca o por debajo de los 400 bolívares por dólar".

En ese contexto, el titular de la Asamblea Nacional pidió una reducción de los precios al consumidor.

Pese a las previsiones que ha despertado el comportamiento de la divisa verde, Oliveros ha indicado que está por verse si la reducción en la brecha cambiaria es sostenible en el tiempo.

En ese sentido, advirtió que, además de la inyección de dólares al sistema bancario, es necesario, detalló, introducir reformas "profundas" en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario.

"Si no resuelves esos desequilibrios en los próximos días, no es descabellado pensar que la tasa vuelva otra vez a depreciarse y la brecha pueda volver a abrirse", alertó.

Oliveros apuntó que desde el 15 de diciembre pasado no había venta oficial de divisas ni criptomonedas, aspecto que consideró crítico para las empresas, al indicar que el Estado sigue siendo "el principal oferente" de monedas extranjeras.

"No veíamos un periodo tan largo de escasez en ventas de divisas desde 2019", apuntó el experto, quien explicó que "prácticamente el 70 % de los dólares que compra el sector privado" proviene del Estado.

Para el consultor empresarial, se requiere establecer un sistema de "subasta transparente" en el que la tasa de cambio refleje las condiciones de la oferta y la demanda y permita la participación de pequeñas y grandes empresas, así como de particulares.

También ve necesario rescatar los desequilibrios monetarios y fiscales.

"En la medida que logres estas cosas, que son muy fácil decirlas, pero implementarlas probablemente lleve más tiempo, pudieras tener un sistema cambiario que redunde en una estabilidad de la tasa de cambio, que es lo que al final se busca", subrayó.

Entre las acciones venideras, Jorge Rodríguez anunció este martes que se trabajará en un proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, presentado por su hermana, la presidenta encargada, la semana pasada.

Rodríguez indicó, en declaraciones a la prensa tras una reunión de la comisión consultiva del Parlamento, que ese texto legislativo es "muy pertinente" por la diferencia entre el tipo de cambio paralelo y oficial en el país.

El objetivo de la ley, prosiguió, es que los comerciantes entiendan que si "el precio del dólar baja, ellos también tienen que, en consecuencia" reducir el costo de los productos.