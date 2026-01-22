Carney responde a Trump y le dice que Canadá "no vive gracias a EE.UU."

En un discurso pronunciado en la ciudad de Quebec dos días después de su histórica intervención en Davos, en la que declaró que "el viejo orden" internacional ha desaparecido por la lucha de las grandes potencias que están utilizando la integración económica para chantajear a otros países, Carney defendió el modelo democrático canadiense.

Y aprovechó para responder a Trump, quien el miércoles en Davos expresó su desagrado con las palabras de Carney al declarar que el primer ministro canadiense no había sido "agradecido" y añadió que "Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración".

Pero Carney insistió este jueves en el núcleo de su mensaje en la localidad suiza al afirmar que Canadá ha elegido desarrollar el país de forma sostenible, para luchar contra el cambio climático, y de forma inclusiva, "respetando la diversidad para aceptar otros y combatir el odio".

"Canadá y Estados Unidos han construido una asociación extraordinaria en economía, en seguridad y en un rico intercambio cultural. Canadá no vive gracias a los EE.UU. Canadá es próspera porque somos canadienses", afirmó.

"Somos los dueños en nuestro hogar. Este es nuestro país. Este es nuestro futuro. Es nuestra elección", continuó, para terminar: "Elegimos Canadá".

Con anterioridad, Carney se refirió a que el mundo vive una etapa de "creciente populismo y nacionalismo étnico" y que Canadá puede mostrar "cómo la diversidad es una fortaleza, no una debilidad".

"En un momento de declive democrático, podemos mostrar cómo los derechos pueden ser protegidos y cómo pueden perdurar libertades. Y en un tiempo de muros que se levantan y fronteras que se endurecen, podemos demostrar cómo un país puede ser a la vez abierto y seguro, acogedor y fuerte, con principios y poderoso", explicó.