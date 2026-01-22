China sanciona a más de 3.700 funcionarios del sistema anticorrupción en 2025

Según los comunicados oficiales emitidos este jueves por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), el poderoso órgano de control interno del Partido Comunista Chino (PCCh), y de la Comisión Nacional de Supervisión, la agencia anticorrupción del país asiático, los órganos disciplinarios abrieron expedientes contra 4.119 de sus propios funcionarios, de los cuales 234 fueron transferidos a los órganos judiciales para su procesamiento penal.

Entre los sancionados figuran cuatro altos cargos de nivel provincial o ministerial, 116 responsables de rango prefectural o de buró y 746 funcionarios de nivel de condado o división administrativa.

Las autoridades recibieron más de 40.200 denuncias relacionadas con irregularidades cometidas por inspectores y personal de supervisión, procesaron más de 35.000 de ellas y mantuvieron 10.840 entrevistas disciplinarias, según los datos oficiales.

La publicación de estos datos se produce en un contexto de intensificación de la campaña anticorrupción a escala nacional.

La semana pasada, las autoridades chinas informaron de que 115 funcionarios de rango provincial o ministerial fueron investigados por corrupción en el conjunto del país durante 2025, de los cuales 69 recibieron sanciones disciplinarias, en un balance distinto del referido a los propios cuadros de los órganos disciplinarios.

Tras su llegada al poder en 2012, Xi puso en marcha una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Si bien esta ofensiva, una de sus campañas estrella, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales o detractores políticos.