Cinco miembros del Consejo Presidencial de Haití exigen la destitución del primer ministro

Los firmantes de la resolución son identificados por las fuentes de prensa como Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean y Edgard Leblanc, quienes pretenden que la misma sea enviada de inmediato a la Prensa Nacional (gaceta oficial) para su publicación.

Esta información se da a conocer después de que Estados Unidos advirtiera que cualquier intento del Consejo Presidencial de Transición, cuyo mandato vence el 7 de febrero próximo, de modificar la composición del Gobierno sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, y señaló que responderá "en consecuencia".

El diario Port-au-Prince Post informa que los firmantes presionan al presidente del Consejo Presidencial, Laurent Saint-Cyr, para que el documento se publique inmediatamente en la gaceta oficial o de lo contrario puede ser destituido del cargo.

Saint-Cyr no quiere cambiar el gobierno a dos semanas del final del mandato del CPT, de acuerdo con los medios locales.

El subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, declaró en las últimas horas que Estados Unidos "consideraría cualquier intento de cambiar la composición del Gobierno, por parte del Consejo Presidencial de Transición" de Haití "como un intento de socavar" el objetivo de establecer "la seguridad y la estabilidad básicas" en el país caribeño y que "actuará en consecuencia".

En un mensaje publicado en X, Landau añadió que Estados Unidos "consideraría que cualquiera que apoye una medida tan disruptiva que favorezca a las bandas (pandillas) está actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y actuará en consecuencia".

"El objetivo de Estados Unidos para Haití sigue siendo el establecimiento de la seguridad y la estabilidad básicas" sostuvo el número dos del Departamento de Estados estadounisense.

Hace casi dos meses el miembro del Consejo, Fritz Alphonse Jean, denunció que Estados Unidos lo sancionó por liderar un movimiento para destituir al primer ministro Fils-Aimé.

En un documento distribuido a la prensa el 25 de noviembre pasado, Alphonse también expuso sus motivos para retirar el apoyo al actual primer ministro, quien, a su juicio, "no tiene ningún interés en colaborar con el CPT", por lo que "los consejeros presidentes se han comprometido en conversaciones y en un proceso destinado a sustituirlo".

Esta situación llevó a Saint-Cyr a hacer un llamamiento a la "unidad, la sensatez y la responsabilidad nacional en favor del interés superior del pueblo haitiano", en una carta fechada el 26 de noviembre pasado y dirigida a los miembros de ese organismo.