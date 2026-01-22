Comienza la reunión entre Trump y Zelenski en Davos

"El encuentro ha comenzado", dijo a los medios ucranianos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este jueves en la firma oficial de la constitución de la Junta de Paz que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania "llegará muy pronto".

También el enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, afirmó hoy que sólo queda una cuestión abierta en las conversaciones.

“Pienso que nos queda solamente una cuestión; hemos hablado repetidamente sobre ella y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla se resolverá”, dijo Witkoff durante un panel dedicado a Ucrania en los márgenes del Foro de Davos antes de viajar este mismo jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Con anterioridad, Zelenski había dicho que tres documentos negociados entre Kiev y Washington para acercar el fin de la guerra en Ucrania están casi listos.

El presidente ucraniano había dicho inicialmente esta misma semana que no participaría en el Foro de Davos a menos que se presentase la oportunidad de firmar allí documentos internacionales relevantes para Ucrania y que de lo contrario se quedaría en Kiev para gestionar la crisis energética que atraviesa su país debido a los ataques rusos contra el sistema energético.

Kiev busca firmar con EE.UU., entre otros documentos, un acuerdo económico sobre la reconstrucción de Ucrania para movilizar hasta 800.000 millones de dólares para reconstruir el país con la participación de la Unión Europea y del club de naciones industrializadas del G7.

La semana pasada, Zelenski había manifestado la expectativa de que este pacto se pudiese firmar en Davos, pero más tarde su presencia en el foro había quedado casi descartada, al centrarse la atención en la crisis entre EE. UU. y la UE por el control de Groenlandia, hasta que Trump anunció el miércoles que se reuniría con el líder ucraniano.

Junto con el plan de recuperación, Ucrania ha venido negociando desde finales del año pasado con EE. UU. distintos documentos, que también incluyen una posible zona de libre comercio sin aranceles, un plan de paz que de momento ha rechazado Rusia, así como garantías de seguridad por parte de Washington y Europa para después de la guerra.

El encuentro este jueves entre ambos mandatarios viene precedido de una reunión entre el equipo negociador ucraniano, encabezado por el presidente del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y por el jefe de la Oficina Presidencial Kirilo Budánov, con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Aparte de una conversación a dos bandas, los dos equipos también se reunieron en el día de hoy en Davos con representantes del fondo de inversiones estadounidense Black Rock, el más grande del mundo e implicado en los planes para la reconstrucción de Ucrania.

Está previsto que Umérov y Kushner se desplacen más tarde a Moscú para entrevistarse con Putin y que después viajen a Abu Dabi para seguir negociando con representantes rusos en distintos formatos.