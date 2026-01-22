Concluye tras 3,5 horas la reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

Las agencias rusas añadieron que la delegación estadounidense ya ha abandonado el Kremlin y tomará un avión con destino a los Emiratos Árabes Unidos para continuar las consultas sobre el arreglo pacífico en Ucrania.

El encuentro comenzó antes de la medianoche del jueves y concluyó pasadas las 3 de la mañana del viernes, en línea con los anteriores seis celebrados entre ambas partes en los últimos doce meses.

Por parte rusa, en la cita participaron el asesor de política internacional, Yuri Ushakov, que informará en breve a la prensa sobre sus resultados, y el emisario económico del Kremlin y principal contacto con EE.UU., Kiril Dmítriev.

Este fue el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron durante casi una hora los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Putin se proponía abordar con sus interlocutores el plan de paz estadounidense y los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que fue consensuado con Moscú y que posteriormente, al ser considerado excesivamente prorruso, fue modificado por Kiev y sus aliados europeos.

Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino.

Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz.