Condenan a 30 años de cárcel a un ruandés que asesinó a un cura en 2021 en Francia

Se trata de la segunda condena contra Abayisenga, quien ya fue sentenciadoa a cuatro años de cárcel por haber provocado en 2020 un incendio en la catedral de Nantes que causó daños valorados en 24 millones de euros.

El Tribunal descartó la enajenación mental en el momento de los hechos por parte del acusado, quien se presentaba como un ferviente católico que había llegado a Francia de forma irregular en 2012.

El asesinato del clérigo sucedió cuando el ruandés estaba bajo control judicial por el incendio en la catedral de Nantes.

Olivier Maire, entonces con 61 años, había acogido a Abayisenga dentro de la congregación de los misioneros montfortains.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cura falleció por los violentos cabezazos que le propinó el acusado, quien dio explicaciones confusas durante el proceso sobre esta brutal agresión.