Cuaderno de Davos, día 4: Ucrania, la "nueva Gaza" y la vida extraterrestre

El protagonista de la penúltima jornada fue el magnate Elon Musk, que acudió por sorpresa al Foro de Davos y dejó claro que su reino no es de este mundo. Ante un auditorio entregado, Musk desveló su deseo de viajar a Marte y aseguró que en breve habrá en el mundo más robots que personas, a lo que previsiblemente contribuirá su intención de poner en el mercado en 2030 o 2031 robots humanoides para ayudar en tareas domésticas, cuidado de mascotas o atención a ancianos.

Aunque admitió que todavía no hay constancia de la existencia de vida más allá de la Tierra, sugirió que él mismo podría ser un extraterrestre y que de momento se conforma con intentar importar energía desde el espacio.

Tras días centrado en la crisis entre Estados Unidos y Europa por las amenazas de Trump sobre Groenlandia, en su cuarta jornada el Foro de Davos ha vuelto a poner el foco la guerra de Ucrania.

Volodímir Zelenski se desplazó hasta la estación alpina para reunirse con el líder republicano. Al término, anunció que su equipo negociador había finalizado con Washington un acuerdo por el que EE.UU. ofrecerá a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.

El magnate de origen sudafricano cerró su inesperada intervención en Davos con una de sus frases recurrentes, la que sostiene que es mejor ser optimista y estar equivocado que ser pesimista y tener razón.

Jared Kushner, emisario y yerno de Trump, mostró en el acto de presentación de la Junta de Paz una serie de diapositivas para explicar los proyectos de la Administración estadounidense para la Franja de Gaza. Como si de un desarrollo urbanístico se tratara, una de las diapositivas muestra las ubicaciones en ese enclave que ocuparían hoteles, centros de datos, instalaciones deportivas y áreas residenciales. Otra diapositiva muestra a "la nueva Gaza", con rascacielos junto a la costa y un nodo de transporte.

Mientras los participantes en el Foro intentaban asegurarse un asiento para escuchar a Elon Musk en el auditorio principal, a la misma hora un grupo de asistentes más jóvenes e idealistas acudieron a escuchar al artista francés JR.

El creador transforma espacios muy poco convencionales -desde una prisión de máxima seguridad en California, la favela 'Provindencia' en Río de Janeiro o el muro israelí en Cisjordania- en plataformas para el cambio social a través del arte.

Durante una presentación immersiva, JR ofreció un viaje visual a través de su arte con conciencia social.