Decomisan 3,5 toneladas de marihuana en lancha ocupada por tres colombianos en Costa Rica

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica informó este jueves que el operativo comenzó el pasado martes con el apoyo de la DEA de los Estados Unidos y un avión estadounidense que forma parte del convenio bilateral de vigilancia marítimo.

La embarcación fue interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas costarricense 40 millas al suroeste del Cabo Matapalo, provincia de Puntarenas (Pacífico).

"Como resultado de este operativo, las autoridades informaron que se decomisaron un total de 6.452 paquetes de marihuana de aproximadamente 550 gramos cada uno, por lo que el total de esta droga supera los 3.500 kilos; además, se decomisaron siete estañones (barriles) con combustible, con un aproximado de 200 litros cada uno", indica el informe oficial del MSP.

Los tres colombianos detenidos por este caso fueron identificados con los apellidos Cortés, Vallecillo y Carvajal, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, pues las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que el país ha registrado durante los últimos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Costa Rica registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue la mayor cantidad en la historia del país.