Detienen a líder de grupo criminal que extorsionaba a limoneros en el oeste de México

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

Además, en la conferencia de prensa presidencial, celebrada en el estado de Puebla (centro), Harfuch amplió la información disponible sobre la detención, al declarar que el Gabinete de Seguridad ya llevaba "mucho tiempo" detrás de El Botox, cuyo arresto se produjo en uno de sus domicilios.

En un comunicado posterior, la SSPC detalló que el detenido está identificado como el líder de una facción delictiva y violenta, razón por la cual contaba con siete ordenes de arresto por dos delitos de homicidio, cuatro por extorsión agravada y otro por tentativa de homicidio.

Las autoridades le acusan de mantener el control de la venta del limón amarillo en varias localidades de Michoacán y, además, le relacionan con varios casos de extorsión y de homicidio, como el del líder limonero Bernardo Bravo, acontecido el pasado 19 de octubre.

Aparte de él, fueron arrestadas tres personas más de su "círculo cercano", pertenecientes al mismo grupo criminal: una mujer de 23 años encargada de llevar la contabilidad y dos hombres que acompañaban a El Botox antes de ser detenido en el municipio de Buenavista.

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales.

El titular de la SSPC reivindicó este operativo como un "ejemplo de coordinación" entre las instituciones del Gabinete de Seguridad a partir de la información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.