Detienen a presunto criminal vinculado con extorsiones a limoneros en el oeste de México

En sus redes sociales, el funcionario indicó que el detenido era un objetivo prioritario para los investigadores, al estar vinculado con varios homicidios y con extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

Además, en la conferencia de prensa presidencial, celebrada en el estado de Puebla (centro), Harfuch amplió la información disponible sobre la detención, al declarar que el Gabinete de Seguridad ya llevaba "mucho tiempo" detrás de El Botox, cuyo arresto se produjo en uno de sus domicilios.

Asimismo, señaló que en la madrugada de este martes las fuerzas de seguridad también detuvieron a una mujer "muy cercana a él" que se encargaba de llevarle la contabilidad, lo que se suma a otros arrestos de su "círculo cercano" la semana pasada, agregó el titular de la SSPC sin dar más detalles.

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales.

El funcionario reivindicó este operativo como un "ejemplo de coordinación" entre las instituciones del Gabinete de Seguridad a partir de la información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.