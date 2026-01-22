Díaz-Canel le expresa a Delcy Rodríguez decisión de fortalecer relaciones con Venezuela

Díaz-Canel confirmó en un mensaje en redes sociales que conversó por teléfono con Rodríguez, a quien le manifestó “la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

"Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EE.UU.y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", agregó el gobernante cubano.

También "le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano".

El jefe de Estado insular no ofreció más detalles de la mencionada llamada telefónica, ni si hablaron sobre otros temas.

Cuba ha calificado el ataque militar estadounidense a Caracas como “inaceptable y bárbaro” y ha insistido en reiterar su “respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos” desde el primer momento.

La Habana y Caracas han sido estrechos aliados en lo político y lo económico, y desde el año 2000 han mantenido un acuerdo por el que la isla ha recibido crudo venezolano y a cambio de la prestación de servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar.

En el ataque norteamericano a Caracas murieron 32 militares cubanos, cuyos restos llegaron la hace una semana a la isla, donde recibieron una serie de homenajes póstumos.