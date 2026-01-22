Discursos, visitas y arroz: China y Rusia se solidarizan con Cuba ante la presión de EEUU

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supuso para La Habana algo más que la caída de su principal aliado regional: la desaparición de su primer suministrador de crudo, principalmente para general electricidad y para el transporte.

Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. Cuba "está a punto de caer", dijo tras la captura de Maduro Trump, quien planteó también "entrar y destruir" el país o negociar "antes de que sea demasiado tarde".

La ayuda ofrecida hasta la fecha por los aliados de La Habana no alianza para compensar el vacío dejado por Caracas.

En los últimos días, Pekín ha movido ficha en apoyo de Cuba. En total, ha anunciado el envío de 90.000 toneladas de arroz (unos 9 kilos por habitante), de los que han arribado ya a la isla los primeros cargamentos.

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos -principalmente de China, Vietnam, Rusia, Brasil y Venezuela- para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

Como referencia, el consumo nacional de arroz –la isla pasó de producir 300.000 toneladas en 2018 a apenas 80.000 en 2024– es de unas 700.000 toneladas.

A esto se sumó una línea de "asistencia financiera emergente" valorada en 80 millones de dólares recientemente aprobada por el presidente chino, Xi Jinping. Ya en 2024 China concedió 100 millones de dólares a la isla.

A estas decisiones se suma la retórica. Como otras veces en el pasado, el Ejecutivo chino instó públicamente a Washington la semana pasada a que "ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medida coercitiva contra Cuba".

El Ejecutivo encabezado por el presidente ruso, Vladímir Putin, ha optado hasta el momento por las declaraciones y el simbolismo para mostrar su respaldo.

El pasado martes, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, viajó a la isla y mantuvo una reunión en La Habana con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien destacó "el momento" del encuentro. Nada más trascendió de la cita.

El ministro ruso también se entrevistó con el expresidente cubano Raúl Castro, quien no tiene cargos formales, pero es reconocido en los círculos de poder como un líder. Con 94 años, su actividad pública es muy limitada y se centra en eventos de relevancia política y económica.

Teherán, embebido en sus propios problemas y con amenazas de Washington de por medio, ha sido el aliado que menos se ha pronunciado sobre la presión estadounidense sobre La Habana.

En todo caso, el Gobierno cubano se ha volcado en la defensa del Ejecutivo iraní tras las advertencias de Trump de atacarlo nuevamente en respuesta a la represión contra los manifestantes que han salido a las calles en las últimas semanas.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que "la presión contra Irán es la misma que asfixia a Cuba".

México se ha alzado como un nuevo valedor de La Habana en los últimos años, en especial desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), línea que ha continuado su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Los envíos de la petrolera estatal Pemex -la más endeudada del mundo- han ayudado a paliar la crisis energética de Cuba, aunque sin llegar a los niveles que alcanzó Venezuela en su mejor momento histórico, con más de 100.000 barriles diarios.

En 2025, Venezuela envió unos 27.000 barriles diarios, según el servicio especializado de Reuters; mientras que México aportó entre 6.000 y 12.000, dependiendo de las estimaciones, que EFE no puede verificar de forma independiente.

Preguntado al respecto, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó la semana pasada que Washington permitirá que México suministre petróleo a Cuba, pese a que Trump abogó por dejar a La Habana sin crudo.

El segundo fin de semana de enero arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México.