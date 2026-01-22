Ecuador aprueba extradición de narcotraficante serbio por el que se desató crisis judicial

Srdan fue requerido por Austria por un presunto intento de asesinato, pero el juez Rodríguez dispuso que la entrega a ese país se realizara después de que haya "cumplido íntegramente con las obligaciones y responsabilidades derivadas de los procesos penales que actualmente se tramitan en la jurisdicción ecuatoriana, sin que bajo ninguna circunstancia se disponga su libertad".

El nombre del narcotraficante salió a la luz en diciembre pasado, cuando se reveló que el juez anticorrupción Carlos Serrano había recibido supuestas presiones por parte de un alto funcionario de la Judicatura, cercano a Godoy, para favorecer al serbio en el juicio, ya que el magistrado formaba parte del tribunal que debía decidir sobre su caso.

Posteriormente se conoció que ese serbio había sido defendido inicialmente por la esposa de Godoy, que aseguró que había dejado ese caso en noviembre de 2024.

El tribunal del que formaba parte Serrano condenó a Srdan a diez años de prisión por lavado de activos, y el magistrado denunció que había recibido amenazas contra su vida, por lo que renunció a su cargo al no contar con resguardo policial.

Otros diez jueces anticorrupción denunciaron al Consejo de la Judicatura que enfrentaban condiciones laborales precarias y falta de protección para realizar su trabajo.

La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, mostró su preocupación por la seguridad de los magistrados y le recordó al Estado su obligación de garantizar "la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida".

Seguidores del expresidente Rafael Correa pidieron la renuncia de Godoy e impulsaron un juicio político en su contra. Además, acusaron al presidente, Daniel Noboa, de protegerlo, por lo que el mandatario le "recomendó" que se defienda de las acusaciones fuera de su cargo y el partido que preside, Acción Democrática Nacional (ADN), dio paso a que se inicie el proceso para su posible censura.

El caso también salpicó al ahora expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien dimitió la semana pasada entre cuestionamientos por no pronunciarse de manera contundente contra las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.