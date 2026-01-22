Ecuador pide información a EE.UU. por presunto arresto de menor ecuatoriano de cinco años

De acuerdo con un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consulado de Ecuador en Minneapolis "solicitó de inmediato información oficial" al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para conocer mayores detalles sobre el caso y la situación actual del menor.

Según un comunicado de prensa de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, distrito escolar al que acudía el menor en la ciudad estadounidense, el niño y su padre habrían sido interceptados el martes por agentes migratorios cuando regresaban del colegio.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que el niño se encuentra bajo su resguardo debido a que su padre huyó ante la presencia de agentes de ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba.

El DHS añadió que en este tipo de casos se consulta con los padres la posibilidad de que el menor sea deportado junto a ellos a su país de origen o, en su defecto, sea colocado bajo el cuidado de una persona de confianza designada por los progenitores.

