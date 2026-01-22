Mundo
El CAC-40 sube el 0,99 % después de que Trump suavice las amenazas de aranceles a la UE

París, 22 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves con una subida del 0,99 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizase sus amenazas arancelarias contra la Unión Europea por Groenlandia.

Por EFE

Tras haber repuntado el miércoles un tímido el 0,08 % -simbólica subida que rompía una racha de bajadas de siete sesiones-, el CAC-40 terminó en los 8.148,89 puntos. Entre los 40 componentes del parqué, 35 terminaron en verde y cinco en rojo.

Lideraron las subidas la siderúrgica ArcelorMittal y la empresa de telecomunicaciones Orange, que mejoraron el 6,61 % y el 3,97 %, respectivamente. Les secundó el grupo industrial Saint-Gobain, que avanzó el 3,80 %.

A la baja cerraron la empresa de Defensa Thales (-3,94 %) y el fabricante de motores de aviones Safran (-3,04 %).