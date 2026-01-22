El DAX 40 sube 1,20 % después de que Trump anunciara un preacuerdo sobre Groenlandia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,20 % hasta los 24.856,47 puntos.

Otras noticias positivas también impulsaron a la renta variable alemana, como los nuevos intentos de avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania y que el Supremo de EE.UU. se mostrara escéptico sobre la legalidad del despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

Las compañías automovilísticas alemanas rebotaron en bolsa después de que Trump retirara sus amenazas de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

El grupo Volkswagen subió un 6,5 %, hasta 105,30 euros, después de haber adelantado la pasada noche las cifras de flujo de caja neto y de liquidez neta de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía tuvo en 2025 un flujo de caja neto de 6.000 millones de euros (5.000 millones de euros en 2024) y una liquidez neta de más de 34.000 millones de euros (31.000 millones de euros a finales de septiembre de 2025).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas cifras son mejores de lo que esperaba el mercado y de lo que había pronosticado la propia compañía porque ha gestionado mejor el capital y ha invertido menos de lo que preveía.

Porsche SE, que agrupa las participaciones en el grupo Volkswagen y en el fabricante de deportivos, ganó un 4,3 %, hasta 37,66 euros, mientras que el grupo Mercedes-Benz avanzó un 1,8 %, hasta 58,81 euros, y BMW lo hizo un 1,4 %, hasta 87,92 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 3,4 %, hasta 1.790,50 euros, tras la distensión en Groenlandia, y el fabricante de motores para aviones MTU perdió un 0,8 %, hasta 377 euros.