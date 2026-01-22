El gobernador de California denuncia en Davos la corrupción y el autoritarismo de Trump

Newson dio una charla este jueves en el Foro Económico Mundial, después de que la víspera la Casa Blanca le impidiera hablar en la USA House, espacio que funciona como pabellón oficial de Estados Unidos en Davos, según explicó él mismo.

El gobernador aseguró que impedirle dar esa charla y acceder a la USA House es una muestra más del control que Trump quiere imponer a la libertad de expresión, que era hasta ahora "una de las señas de identidad estadounidenses".

Se trata, según Newson, de una etapa más del régimen que Trump quiere imponer a su país, junto con el envío de tropas, marines y miembros de los servicios secretos a las grandes ciudades para detener inmigrantes ilegales o meros ciudadanos en sus propias casas.

También mencionó el asalto a instituciones como universidades y centros de pensamiento o la persecución a funcionarios públicos, como el gobernador de Minnesota, Tim Waltz, que junto con otros cinco altos cargos ha sido citados por obstaculizar la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Todo esto, dijo Newson, "no es mi opinión, son hechos objetivos", que en definitiva demuestran que si no se le detiene, Trump conseguirá que no se pueda reconocer a los Estados Unidos en poco tiempo, y nada volverá a ser como lo conocemos.

La voluntad popular está "secuestrada", del mismo modo que lo está una buena parte del partido republicano, sobre algunos de cuyos líderes, recordó Newson, se han hecho bromas sobre "las rodilleras que emplean para tratar con Trump".

Aunque puntualizó que no le gusta "insultar", sí afirmó que hay que llamar a las cosas por su nombre e insistir en lo que está pasando en el país, o de lo contrario "no podré volver a mirar a mis hijos a la cara".

Newson insistió en que hay que confrontar a Trump "con sus mismas armas", y "no ser ingenuos" con asuntos como el nivel de corrupción "nunca visto en Estados Unidos, en eso Trump es un presidente histórico", o los miles de millones que se ha embolsado de forma particular desde que llegó al poder.