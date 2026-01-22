El Gobierno británico envía un primer grupo de inmigrantes a un antiguo campamento militar

Según informó el ministerio del Interior, estos primeros 27 inmigrantes serán enviados al campamento de Crowborough (extremo sureste de Gran Bretaña), que tiene una capacidad para alojar hasta 500 personas y que ahora ha sido destinado para los hombres solteros de entre 18 y 65 años.

Dentro del sitio militar rige una prohibición de bebidas alcohólicas y cada solicitante de asilo tendrá que 'fichar' cada vez que entra y sale del lugar. No se les proporcionará teléfonos móviles ni ropa, aunque se admite que organizaciones benéficas puedan donarles ropa.

El comunicado del ministerio precisa que los inmigrantes no viven ni van a vivir en la ciudad contigua del mismo nombre, un detalle sensible dado que en el pasado ya ha habido tensiones entre inmigrantes y residentes locales en otros lugares.

Además, precisa que esta solución es "un arreglo temporal", considerado "un primer paso en la tarea del Gobierno de desalojar los hoteles (de inmigrantes) y encontrar alojamientos más apropiados que respondan a nuestras obligaciones".

Además del de Crowborough, un segundo campamento en Inverness (Escocia) ha sido ofrecido por el ministerio británico de Defensa, en este caso con capacidad para 300 individuos. En ambos casos los campamentos militares son cedidos temporalmente y la propiedad permanece en manos del ministerio de Defensa.