El IBEX 35 sube un 1,28 % por la rebaja en las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia

El selectivo español sumó 223,9 puntos hasta los 17.663,4. En lo que va de año, acumula una subida del 2,05 %.
El IBEX 35 mostró volatilidad durante las primeras horas de la sesión hasta tocar, a las 12.40 horas (11.40 GMT), un mínimo intradía por debajo de los 17.500 puntos, y posteriormente se vio impulsado con la apertura en verde de Wall Street.
Dentro de los grandes valores de la Bolsa española, el Banco Santander se revalorizó un 2,98 %, seguido de BBVA (2,21 %), Telefónica (2,19 %) e Iberdrola (0,44 %).
Por el contrario, Repsol encabezó las caídas de la tabla (-2,85 %), e Inditex bajó el 0,32 %.
