22 de enero de 2026 - 13:55

El IBEX 35 sube un 1,28 % por la rebaja en las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia

Madrid, 22 ene (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, subió este jueves un 1,28 %, con el que recuperó la barrera de los 17.600 puntos, tras el principio de acuerdo alcanzado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, con la OTAN sobre Groenlandia.

Por EFE

El selectivo español sumó 223,9 puntos hasta los 17.663,4. En lo que va de año, acumula una subida del 2,05 %.

El IBEX 35 mostró volatilidad durante las primeras horas de la sesión hasta tocar, a las 12.40 horas (11.40 GMT), un mínimo intradía por debajo de los 17.500 puntos, y posteriormente se vio impulsado con la apertura en verde de Wall Street.

Dentro de los grandes valores de la Bolsa española, el Banco Santander se revalorizó un 2,98 %, seguido de BBVA (2,21 %), Telefónica (2,19 %) e Iberdrola (0,44 %).

Por el contrario, Repsol encabezó las caídas de la tabla (-2,85 %), e Inditex bajó el 0,32 %.

