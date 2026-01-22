El IICA apoya la inclusión del etanol en la matriz de combustibles de Panamá

"En Panamá el etanol va a tener efectos muy positivos en la agroindustria, sobre todo en la cadena de la caña de azúcar. Estimamos, en base a las proyecciones de crecimiento que nos ha acercado el gobierno, que se pueden crear 30.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos", dijo en un comunicado el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

Torroba participó en un foro de debate sobre el tema, celebrado en la Asamblea Nacional de Panamá, evento que fue organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de esa entidad, en el marco de lo discusión de una iniciativa de ley que plantea, en una primera etapa, un corte obligatorio de la gasolina de origen fósil con un 10 % de etanol.

"El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10 %, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles", afirmó Torroba.

El IICA explicó que está prestando respaldo de carácter técnico en la discusión de la iniciativa en Panamá, con la premisa de que el etanol y otros biocombustibles líquidos representan una enorme oportunidad para los países de las Américas debido a la gran disponibilidad de biomasa en la región.

Según los datos del IICA; Estados Unidos y Brasil son los principales productores del mundo, con el 42 % y el 20% del total, respectivamente.

Además, el continente americano produce el 87 % del etanol a nivel mundial y posee once países que lo consumen mezclado con gasolinas.

El IICA lidera y ejerce la Secretaría Técnica de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), creada en 2023 e integrada por los principales gremios empresariales e industriales de las Américas dedicados a la producción y procesamiento de azúcar, alcohol, maíz, sorgo, soja, aceite vegetal y granos, entre otros productos del sector agropecuario.