El líder indonesio tras apoyar Junta de Paz: "Somos amigos de todos y enemigos de nadie"

"Somos amigos de todos y enemigos de nadie", remarcó Prabowo en un discurso que pronunció poco después de aparecer junto a Trump y una veintena de líderes para lanzar la Junta de Paz en el foro suizo.

Sin referirse al proyecto, el presidente de Indonesia subrayó que su país elige "la paz sobre el caos" y ser "ciudadanos responsables del mundo".

El exgeneral, denunciado en el pasado por supuestas violaciones de derechos humanos, participó junto a líderes como los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro en la ceremonia de lanzamiento de la Junta de Paz, concebida inicialmente para supervisar el plan de paz de Trump para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

"Nos reunimos aquí, en Davos, en un momento de gran incertidumbre, cuando las guerras continúan irrumpiendo, cuando la confianza entre las naciones y las instituciones es frágil", dijo Prabowo.

"La historia lo enseña: la paz y la estabilidad son los activos de más valor y los prerrequisitos definitivos para el crecimiento", añadió.

El dirigente de la mayor economía del Sudeste Asiático pasó a enarbolar una apasionada defensa de sus proyectos desde que llegó al poder en octubre de 2024, algunos polémicos, como un fondo soberano bajo su supervisión, Danantara, y un programa de comidas gratuitas para niños y embarazadas que ha provocado miles de intoxicaciones.

"Me presento ante ustedes con confianza y orgullo por los logros y las tremendas ganancias y reformas que hemos impulsado", enfatizó.

Prabowo defendió la campaña anticorrupción de su Gobierno frente a la audiencia del foro económico tras críticas a la transparencia bajo su mando de un fondo que gestionará activos por valor de 900.000 millones de dólares o más recientes sobre la nominación de su sobrino como posible vicegobernador del banco central.

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha descrito recientemente a Indonesia como un punto brillante global por el fuerte crecimiento económico en un escenario complicado", añadió.

El FMI predice que el país crecerá por encima del 5 por ciento este año, aún lejos de la meta de Prabowo Subianto de llegar al 8 por ciento interanual durante su legislatura.

El mandatario destacó asimismo los acuerdos de libre comercio alcanzados durante su mandato, entre ellos con Canadá, la Unión Europea y Perú, y un acuerdo económico con Reino Unido firmado esta semana.

"Creemos en el comercio justo y en la integración, cuando se hacen de forma justa", dijo el presidente de Indonesia, país sujeto a aranceles del 19% tras llegar a un acuerdo con la Administración de Trump.